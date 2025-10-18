Casteleiro

Así fue la carrera de obstáculos de ENKI en A Coruña

La carrera que organiza cada año la Fundación ENKI es mucho más que una cita para promover la inclusión deportiva, la visibilidad de colectivos con diversidad funcional y el respeto y educación en la diversidad. Es la prueba para «hacer un mundo mejor», como se pudo escuchar ayer por megafonía justo antes de que comenzase el desfile de color y diversión. Porque esta es también la carrera del ingenio: familias y amigos disfrazados de Mario Bros, de frutas, de huevos fritos, de vigilantes de la playa, de superhéroes y de monstruos.