RAC

Las fuertes lluvias causan problemas de circulación en varios puntos de la ciudad

Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este martes en A Coruña han provocado problemas en la circulación en varios puntos de la ciudad. Según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local, zonas como la rotonda del Pavo Real, en ronda de Outeiro, la avenida de Arteixo, el paseo de Ronda y la glorieta de Casablanca, en As Xubias, se han visto afectadas por grandes balsas de agua en el firme de la calzada, que han provocado importantes retenciones.