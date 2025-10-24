RAC / Casteleiro

Nueva protesta del CEIP de Prácticas reclamando a las instituciones solución a los graves problemas del centro

El ANPA del colegio de Prácticas se ha vuelto a concentrar a la entrada del dentro para exigir que las administraciones públicas implicadas en el mantenimiento y gestión de este centro de Infantil y Primaria "actúen ya" para solucionar las "graves deficiencias que sufrió, sufre y sigue sufriendo" este colegio. Denuncian "dejadez y desinterés" demostrado "especialmente por Xunta y Concello de A Coruña" y señalan que esta situación lleva al colectivo de familias de los alumnos a retomar las movilizaciones ante una situación que califican de "insostenible" por las condiciones "precarias" que soporta el alumnado en las clases y por el "abandono e indiferencia" con que son tratadas unas demandas que consideran "justas". Más información aquí.