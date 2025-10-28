Comienza el corte de tráfico del acceso a Alfonso Molina desde Agrela
La avenida de San Cristóbal, el principal acceso a la avenida de Alfonso Molina desde el polígono de Agrela y el entorno de Someso y Elviña, está cortado desde esta mañana y así permanecerá durante tres días. Con motivo de las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina (AC-11) es necesario realizar un corte temporal en el ramal de conexión de la AC-10 (avenida de San Cristóbal) con la AC-1 --procedente del polígono de Agrela-- en sentido salida de la ciudad. Se van a realizar trabajos en los servicios afectados por la tubería de abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada. Más información. Más información
