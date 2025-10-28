Bergondo clama en Cortiñán contra la supresión del baipás de Infesta: «No va a haber quien viva aquí»
Alrededor de medio centenar de personas secundan la manifestación convocada por el Concello de Bergondo contra el proyecto del Ministerio de Transporte para el ramal de conexión entre las líneas de ancho ibérico León–A Coruña y Betanzos Infesta-Ferrol, una actuación que implica la supresión del baipás de Infesta. «No va a haber quien viva aquí», denuncian los afectados. En la concentración, además de vecinos, participaron representantes de todos los partidos políticos con representación municipal. Estaban la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez (PSOE); el primer teniente de alcalde, Juan Fariña; y el portavoz del PP, Manuel Fafián. Entre los asistentes también se encontraba el regidor de Oleiros, fundador y líder de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane.