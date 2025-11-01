Guardia Civil

Veintidós detenidos en A Coruña y otras doce provincias por venta ilegal de medicamentos para elaborar 'karcubi', la droga de los pobres

La Guardia Civil detiene, en la operación 'Grecofar', a más de veinte personas por la venta ilegal en internet de un fármaco que, mezclado con hachís, se usa para elaborar karcubi, la denominada 'droga de los pobres'. Los agentes detectaron una gran cantidad de psicotrópicos en una empresa de paquetería y las pesquisas destaparon que un 'hacker' había suplantado la identidad de un sanitario para elaborar las recetas falsas. Hay 22 personas detenidas y las detenciones se han practicado en A Coruña y otras doce provincias.