Vecinos de Os Rosales protestan contra los conductores que no respetan la Zona 30

Vecinos de Os Rosales protestan contra los conductores que no respetan la Zona 30

Carlos Pardellas

Vecinos de Os Rosales protestan contra los conductores que no respetan la Zona 30

Carlos Pardellas

RRSS WhatsAppCopiar URL

Vecinos de Os Rosales han protagonizado este martes una concentración y han cortado el tráfico de 08.45 a 9.00 horas en los accesos a la glorieta de la calle Manuel Azaña con Rodríguez Castelao. El objetivo de la protesta es concienciar a los conductores de que el barrio es zona 30 y es necesario respetar los límites de velocidad y los pasos de peatones. Esta protesta está convocada por la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva del barrio, las tres Anpas de los colegios Calasanz, Calasancias y CEIP Emilio Pardo Bazán, así como clubes deportivos, guarderías y vecinos. Más información. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents