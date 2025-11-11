Carlos Pardellas

Vecinos de Os Rosales protestan contra los conductores que no respetan la Zona 30

Vecinos de Os Rosales han protagonizado este martes una concentración y han cortado el tráfico de 08.45 a 9.00 horas en los accesos a la glorieta de la calle Manuel Azaña con Rodríguez Castelao. El objetivo de la protesta es concienciar a los conductores de que el barrio es zona 30 y es necesario respetar los límites de velocidad y los pasos de peatones. Esta protesta está convocada por la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva del barrio, las tres Anpas de los colegios Calasanz, Calasancias y CEIP Emilio Pardo Bazán, así como clubes deportivos, guarderías y vecinos.