Ana Carro

Luces de Navidad en A Coruña: La instalación del alumbrado navideño avanza en María Pita

La Navidad de A Coruña está cada vez más cerca y la instalación del alumbrado navideño prosigue en distintos puntos de la ciudad donde ya se van colocando las luces que adornarán las fiestas a partir del próximo 29 de noviembre. Ese día el exdeportivista Bebeto será el encargado de encender la decoración lumínica navideña y lo hará en María Pita, donde en las últimas horas han estado trabajando los encargados de colocar el alumbrado navideño. Adosados a la fachada del Palacio Municipal ya se pueden ver decenas de metros de cordón de luces led que pondrán luz y color a la Navidad coruñesa. Y en la dársena de O Parrote ya está montado también el tradicional árbol de Navidad que solía adornar el Obelisco pero que esta vez se ha trasladado a este otro punto debido a las obras en los Cantones. Más información.