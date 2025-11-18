Continúa el desmontaje de los tanques de crudo de Repsol en el muelle de San Diego

Continúa el desmontaje de los tanques de crudo de Repsol en el muelle de San Diego

RAC

Continúa el desmontaje de los tanques de crudo de Repsol en el muelle de San Diego

RAC

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las obras, iniciadas a mediados de octubre, se prolongarán durante cinco meses más, según el plan previsto. Los tanques tienen una altura de quince metros y un diámetro de 48,8, así como una capacidad de 31.000 metros cúbicos. La zona en la que se desarrollan estas labores de desmontaje tiene una superficie de 28.200 metros cuadrados y el coste del desmontaje se calcula en 643.000 euros.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents