Continúa el desmontaje de los tanques de crudo de Repsol en el muelle de San Diego

Las obras, iniciadas a mediados de octubre, se prolongarán durante cinco meses más, según el plan previsto. Los tanques tienen una altura de quince metros y un diámetro de 48,8, así como una capacidad de 31.000 metros cúbicos. La zona en la que se desarrollan estas labores de desmontaje tiene una superficie de 28.200 metros cuadrados y el coste del desmontaje se calcula en 643.000 euros.