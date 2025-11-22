Carlos Pardellas

Marcha de 'Familias en Loita' desde el colegio Cidade Vella hasta María Pita

Las familias de los escolares del centro Cidade Vella recorren las calles para denunciar el mal estado de las instalaciones del colegio, con cristales rotos y ventanas que no funcionan bien, lo que impide que se pueda ventilar en ciertas aulas. Se quejan de que hay maleza, suciedad y luces fundidas, entre otros problemas. Una de las portavoces de la plataforma explica que, antes de que comenzase el curso, mantuvieron reuniones con el Ayuntamiento para reclamar que se realizasen labores de mantenimiento en el centro pero que, al reincorporarse los niños a las clases, no se habían acometido estas tareas.