Ana Carro

A Coruña, en el 25N: “No hay excusas”

A Coruña cuenta con varios actos y declaraciones institucionales por el 25N. En uno de los primeros celebrados en la ciudad con motivo del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia sobre las Mujeres, el Concello coruñés congregaba a decenas de personas en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor bajo el lema "no hay excusas" tras una caminata por el paseo marítimo. La alcaldesa, Inés Rey, ha hecho un llamamiento a "no dejar hueco a los negacionistas" de la violencia machista.