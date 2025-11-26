Carlos Pardellas

Traslado del metrosidero del Cantón Grande

Hoy se ha llevado a cabo el traslado del metrosidero del Cantón Grande. Su crecimiento ha provocado su trasplante con el fin de que pueda contar con el sustrato necesario para su desarrollo sin comprometer el subsuelo, según los informes técnicos municipales. El nuevo emplazamiento del árbol está solo a unos metros de la que era hasta ahora su localización, así que ahora estará muy cerca de donde estaba pero un poco más cerca del Obelisco. Más información.