Ana Carro

Instalaciones de Gadisa en el polígono de Piadela, en Betanzos

Actualmente, Gadisa Retail es la empresa de su sector que más puestos de trabajo directos genera, con un total de 8.880 empleados. Solo en estas naves de Piadela hay 550 trabajadores. Según datos facilitados por el director de Logística, Adolfo Díaz, desde aquí "se mueven cada día 500.000 cajas". "Tenemos una capacidad logística muy potente, con personal con mucha experiencia. Cada día recibimos lo que al día siguiente está en tiendas", indicó, a la vez que informó de que se está construyendo "un nuevo almacén de 24.000 metros cuadrados".