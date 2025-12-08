RAC

La cola para entrar en el Zara de Navidad da la vuelta a la calle

La tienda con productos navideños de Zara que instala en los últimos años en el centro de A Coruña se ha convertido en un polo de atracción para coruñeses y turistas. Las colas para acceder al espacio son largas desde el primer día de apertura, pero este lunes festivo la cantidad de gente esperando a entrar provocaba que la cola tuviese que doblar en la calle Compostela.