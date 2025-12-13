Iago López

Nostalgia y villancicos en el concierto de Navidad de David Bisbal en el Coliseum de A Coruña

David Bisbal volvió a demostrar este sábado, ante un Coliseum de A Coruña abarrotado, por qué lleva más de dos décadas en la cima de la industria musical de este país. Un concierto para el que los fans aguardaron largo tiempo, ya que fue anunciado en diciembre del año pasado, cuando el cantante estrenó su álbum Todo es posible en Navidad. Y así fue: con Navidad junto a ti y la canción del mismo nombre empezó un concierto en el que alternó las canciones de estas fechas, algunas de cosecha propia, otras, sus versiones de clásicos navideños, con los temas más aclamados de su trayectoria, algunas, con nuevos arreglos musicales. Más información