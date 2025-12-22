Secciones

La suerte sonríe a la avenida Gran Canaria de A Coruña

La suerte sonríe a la avenida Gran Canaria de A Coruña

Fue medio año de trabajo duro desde que empezó la campaña de Navidad, pero en la administración de loterías de la avenida Gran Canaria, en Os Rosales, A Coruña, se sienten recompensados. Allí vendieron cuatro décimos del tercer premio, el 90693. "Son seis meses, desde julio peleando. Se hace larga, pero si después se puede repartir y se hace feliz a alguien, merece la pena", explica David Castelo, al frente de la administración El Gato negro desde hace 14 años. Cada uno de los décimos que repartieron tiene un valor de 50.000 euros. Más información

