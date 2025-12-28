RAC

Así era la simulación presentada a los comerciantes del mercado navideño de A Coruña

Lo cierto es que el vídeo y la memoria que envío NC7 Events a los participantes nada tiene que ver con la realidad. Se prometían casetas de piedra con nieve, un pasillo con enormes bastoncillos rojos, figuras de regalos y muñecos de nieve y un enorme árbol de Navidad luminoso en el centro de la plaza, además de una reproducción de la casa de Santa Claus en Laponia.