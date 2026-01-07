Inés Vicente Garrido

Primer día de rebajas con varios comercios cerrados en el textil de A Coruña

Los comercios textiles de la calle Compostela han vivido las típicas colas de los 7 de enero donde personas esperaban en la entrada a que diese la hora de apertura y ser los primeros en entrar para disfrutar de los productos con descuento. Así se vio en el Zara o Massimo Dutti de esta céntrica rúa. Sin embargo, no todas las tiendas estaban abiertas en este primer día de rebajas. Entre otras, el Pull&Bear de la plaza de Lugo no ha abierto sus puertas por la huelga convocada en el sector textil de la provincia de A Coruña. Más información.