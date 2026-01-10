Iago López

Los cines Yelmo de Espacio Coruña viven su primer día tras el anuncio de su cierre

Este viernes, la dirección comunicó a los 14 trabajadores del Yelmo de Espacio Coruña que los ciens echarán el cierre para siempre el próximo día 18 de enero, según confirman fuentes cercanas al espacio. La sala funcionaba desde 2009, pero la antigüedad de muchos de los trabajadores trascendía a esa fecha: "Muchos llevaban casi 30 años en la empresa, porque ya venían de Os Rosales", explican las mismas fuentes. Más información