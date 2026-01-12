Dársenas vacías y autobuses parados en una nueva jornada de huelga del transporte interurbano en A Coruña
La huelga de los autobuses interurbanos de la provincia de A Coruña se retoma este lunes, con seis días de paro programados para este mes y la amenaza de hacerlo indefinido en febrero. La Xunta publicó el pasado viernes los servicios mínimos pautados para estos días que, al igual que aconteció en los días de interrupción del servicio durante el mes de diciembre, incluyen las líneas de transporte escolar y de trabajadores, a las que suma en esta ocasión las rutas a los centros de día y de discapacidad. En la estación se autobuses la jornada comienza con autobuses parados y dársenas vacías de vehículos y de usuarios.