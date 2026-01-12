Secciones

Manifestación de trabajadores de las escuelas deportivas municipales en A Coruña

Carlos Pardellas

La tercera de las cuatro jornadas de huelga del personal de las escuelas deportivas municipales de A Coruña ha comenzado con una manifestación de los trabajadores desde el Palacio de los Deportes de Riazor hasta María PîtaLa plantilla no solo exige que se abonen los pagos pendientes — la nómina completa de diciembre y la paga extraordinaria de Navidad— sino que reclaman que se elabore un nuevo pliego digno que recoja mejoras económicas y laborales. Más información

