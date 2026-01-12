Manifestación de trabajadores de las escuelas deportivas municipales en A Coruña
La tercera de las cuatro jornadas de huelga del personal de las escuelas deportivas municipales de A Coruña ha comenzado con una manifestación de los trabajadores desde el Palacio de los Deportes de Riazor hasta María Pîta. La plantilla no solo exige que se abonen los pagos pendientes — la nómina completa de diciembre y la paga extraordinaria de Navidad— sino que reclaman que se elabore un nuevo pliego digno que recoja mejoras económicas y laborales. Más información