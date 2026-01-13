Cerca de 90 taxis forman una caravana en A Coruña para protestar contra los VTC
Los taxistas salen a la calle para denunciar la "dejadez" del Gobierno local coruñés ante las infracciones de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), según cuenta el portavoz del sector del taxi en A Coruña, José Carlos Sambad. La manifestación arrancaba pasadas las 12.00 horas en Alfonso Molina para continuar hacia Linares Rivas, plaza de Ourense, los Cantones, la Marina y O Parrote, final del trayecto donde se concentrarán todos los vehículos. Más información.