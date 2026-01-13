Inés Vicente Garrido

El sector del taxi protesta en A Coruña por la "inacción" del Ayuntamiento frente a las "irregularidades" de los VTC

Alrededor de un centenar de taxis han salido en caravana de Alfonso Molina en dirección a O Parrote, cortando el tráfico, tras una pancarta con la consigna 'Inés, gobernar es hacer cumplir la ley'. Desde la Policía Local han precisado que la movilización ha provocado "muchas retenciones en la zona centro de la ciudad, sobre todo en la zona de la plaza de Ourense y en Alfonso Molina dirección entrada".