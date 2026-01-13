Los taxis de A Coruña, listos para cortar Alfonso Molina como protesta contra los VTC
Los taxis de A Coruña vuelven este martes 13 de enero a las calles para protestar contra los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y denunciar la "dejadez" del Gobierno local ante las infracciones, según cuenta el portavoz, José Carlos Sambad. Decenas y decenas de taxis se han congregado en las inmediaciones del edificio de sindicatos, en Alfonso Molina, para salir en manifestación por Linares Rivas, plaza de Ourense, los Cantones, la Marina y O Parrote, final del trayecto donde se concentrarán todos los vehículos. Más información.