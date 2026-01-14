RAC

Comienzan las obras de renovación de la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina

La pasarela sobre la avenida Alfonso Molina que conecta la actual estación de autobuses con la de tren, además del barrio de Os Mallos con el de Cuatro Caminos y A Cubela, comienza su renovación. Operarios preparaban estos días los trabajos para instalar la pasarela provisional que dará el paso mientras se trabaja para renovar la actual. Las obras tendrán una duración estimada de doce meses.