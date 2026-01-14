Guardia Civil

La Guardia Civil detiene a cinco personas en la Operación Lezna

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas al desmantelar una organización dedicada a la venta de cocaína y hachís en A Coruña y otros concellos como Arteixo y Oza-Cesuras. Esta operación, denominada Lezna, es fruto de la colaboración del Insituto Armado con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y, además de las cinco detenciones, ha permitido la intervención de 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, armas, vehículos y dinero en efectivo. Más información. Más información