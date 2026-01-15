Carlos Pardellas

El tenis de mesa como 'terapia' frente al párkinson en A Coruña: "Jugar te 'desconecta' de la enfermedad"

Usuarios de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña han participado en un estudio nacional que avala los beneficios de esa actividad deportiva, tanto a nivel físico como emocional. Las sesiones de tenis de mesa se llevan a cabo los lunes en las instalaciones del Sporting Club Casino de A Zapateira y siempre están supervisadas por un fisioterapeuta de la entidad.