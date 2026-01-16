Inés Vicente Garrido

Ofrenda floral a Sir John Moore en el Jardín de San Carlos

A Coruña volvió a conmemorar, como cada 16 de enero, la Batalla de Elviña de 1809, de la que este año se celebran 217 años. La asociación histórico-cultural The Royal Green Jackets volvió a llevar la batuta de este aniversario, en el que realizaron ofrendas florales tanto el Concello de A Coruña, representado por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, como diplomáticos de Francia y Gran Bretaña, además de autoridades civiles, militares y del comité organizador.