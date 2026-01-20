Carlos Pardellas

Presentación de la cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM)

A Coruña será la sede de la tercera cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM) que se celebrará los días 4 y 5 de febrero. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha presidido el acto de presentación este martes, 20 de enero, en el Palacio de Capitanía, junto al director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la información y las Comunicaciones (CESTIC), José María Millán; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage. Más información