Secciones

Es noticia
Operativo antidrogaAlquiler de coches por horas en A CoruñaLa tragedia ferroviaria obliga a Angrois a recordarA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoPaco Liaño, ante la visita del Racing de Santander
instagramlinkedin
Presentación de la cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM)

Presentación de la cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM)

Carlos Pardellas

Presentación de la cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM)

Carlos Pardellas

RRSS WhatsAppCopiar URL

A Coruña será la sede de la tercera cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM) que se celebrará los días 4 y 5 de febrero. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha presidido el acto de presentación este martes, 20 de enero, en el Palacio de Capitanía, junto al director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la información y las Comunicaciones (CESTIC), José María Millán; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage. Más información

Tracking Pixel Contents