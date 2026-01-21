Casteleiro

Tráiler atascado en As Xubias

Un tráiler ha quedado atravesado hoy en el acceso a As Xubias y ha causado daños en varias casas del lugar, según informa la Policía Local de A Coruña. El incidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 06.50 horas, a la altura del bar A Toquera, según informa el 092, y a las 10.30 horas el vehículo sigue atascado en la zona a la espera de ser remolcado. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y también de los Bomberos de A Coruña.