Secciones

Es noticia
Alquiler de coches por horas en A CoruñaA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoA Coruña, ciudad gallega que mejor superó el bache del CovidCuando Dépor y Racing firmaron un traspaso tipo NBA
instagramlinkedin
Tráiler atascado en As Xubias

Tráiler atascado en As Xubias

Casteleiro

Tráiler atascado en As Xubias

Casteleiro

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un tráiler ha quedado atravesado hoy en el acceso a As Xubias y ha causado daños en varias casas del lugar, según informa la Policía Local de A Coruña. El incidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 06.50 horas, a la altura del bar A Toquera, según informa el 092, y a las 10.30 horas el vehículo sigue atascado en la zona a la espera de ser remolcado. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y también de los Bomberos de A Coruña. Más información. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents