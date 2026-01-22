Marcos Mosquera

La duna de Riazor resiste al temporal marítimo con alerta roja en A Coruña

La barrera de arena que combate el empuje de las olas en la playa apenas ha sufrido desgaste por el fuerte oleaje registrado durante el aviso de nivel rojo activado en la costa coruñesa para la pasada noche y madrugada. Solo el extremo de la duna más cercano a la Coraza ha perdido altura por el efecto de las olas, y en ese tramo sí se aprecia un cierto arrastre de arena hasta el paseo marítimo, aunque el resto de la montaña de arena de Riazor apenas se ha visto modificada por el temporal marítimo. Más información