La borrasca Ingrid causa destrozos en la estructura del parking del Chuac

Carlos Pardellas

'Ingrid' deja tormenta y granizo en A Coruña, nieve en concellos de la montaña coruñesa como Curtis y múltiples estragos por el viento o cortes puntuales de fluido eléctrico debido a los más de mil rayos registrados en la comunidad gallega entre la pasada medianoche y las 08.00h de hoy. A todo esto hay que sumarle diversas incidencias, entre ellas el que causó en el parking del Chuac, donde tiró partes de las estructuras que dan cobijo a los coches. Más información.

