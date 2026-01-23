Marcos Mosquera

La playa de Riazor, acordonada ante la borrasca Ingrid

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, advirtió este mediodía de que el Concello multará a las personas que se salten los precintos instalados en el paseo marítimo de la ciudad ante el fuerte oleaje que azota la ensenada del Orzán por la borrasca Ingrid. "Estaremos vigilantes para que nadie se los salte", dijo Rey, que destacó que tras cortarse el acceso a las playas algunas personas acudieron a la Coraza de Riazor, por lo que este espacio también fue cerrado. Lee la información completa. Más información