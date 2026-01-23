Así fueron los rayos que cayeron sobre A Coruña en una noche marcada por la borrasca Ingrid
A Coruña está notando con intensidad el empuje de la borrasca Ingrid. El peor temporal en lo que va de invierno en Galicia, según la consideración de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha entrado con fuerza y deja una madrugada de rayos, truenos y viento huracanado que ya anticipa una jornada marcada con aviso rojo en el litoral coruñés por la previsión de fuerte viento y oleaje, y con las cuatro provincias gallegas en alerta --con distintos niveles de precaución-- por la fuerte inestabilidad atmosférica que azotará el noroeste durante este viernes 23 de enero. Así cayó un rayo sobre Orillamar.
