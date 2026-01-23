Secciones

Es noticia
La borrasca Ingrid azota A Coruña: tormenta, granizo y alerta roja por olasEn directo: última hora del accidente ferroviario en AdamuzEntrevista a Álvaro FerlloSirat, nominada a dos Oscars
instagramlinkedin
Así fueron los rayos que cayeron sobre A Coruña en una noche marcada por la borrasca Ingrid

Así fueron los rayos que cayeron sobre A Coruña en una noche marcada por la borrasca Ingrid

RAC

Así fueron los rayos que cayeron sobre A Coruña en una noche marcada por la borrasca Ingrid

RAC

Ana V. Pombo

RRSS WhatsAppCopiar URL

A Coruña está notando con intensidad el empuje de la borrasca IngridEl peor temporal en lo que va de invierno en Galicia, según la consideración de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha entrado con fuerza y deja una madrugada de rayos, truenos y viento huracanado que ya anticipa una jornada marcada con aviso rojo en el litoral coruñés por la previsión de fuerte viento y oleaje, y con las cuatro provincias gallegas en alerta --con distintos niveles de precaución-- por la fuerte inestabilidad atmosférica que azotará el noroeste durante este viernes 23 de enero. Así cayó un rayo sobre Orillamar. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents