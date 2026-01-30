Ana Carro

Así está el mar en Riazor a unas horas de que comience la alerta roja

Los temporales no dan tregua y el litoral de A Coruña activará de nuevo la alerta roja este viernes por olas de nueve metros y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará a la costa noroeste y oeste de A Coruña desde las 16 horas. Desde las 12 horas es naranja. Se espera mar combinada con olas de hasta nueve metros y viento del oeste de hasta fuerza nueve.