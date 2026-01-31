Los coruñeses Aliboria se suben con Amaia al escenario del Coliseum para interpretar ‘Aralar’

Un concierto inolvidable de Amaia en el Coliseum, dentro de la gira Arenas, que abarrotó el recinto esta noche de sábado. Inolvidable también porque la navarra subió al escenario al grupo coruñés Aliboria. La formación de música de raíz había señalado a la artista porque el tema Aralar utilizaba la base de su canción Caroi, publicada en 2016, sin pedir autorización. El grupo publicó un montaje de la cantante actuando contra ellos que se hizo realidad en el Coliseum: ambos compartieron escenario en una interpretación conjunta de Aralar. Amaia, además, acabo coreando «outra si, Altri non» con los gallegos y el público.