Valoración de los hechos por Esperanza Arias, portavoz del PP en Sada

Varias sedes del Partido Popular en Galicia han amanecido este lunes empapeladas con múltiples carteles que acusan a la agrupación conservadora de llevar "17 anos queimando Galiza". En él, además, se identifican las siglas del PP como de "Partido Pirómano" y en una ilustración aparecen el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, la secretaria de Organización Paula Prado, el presidente nacional del partido y expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general de Novas Xeracións, Nicole Grueira.