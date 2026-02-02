Secciones

Es noticia
Radiografía de la droga en A CoruñaFichajes Dépor: última hora sobre RikiEl Belén monumental de LiánsAplazado el inicio de la huelga de autobuses
instagramlinkedin
Valoración de los hechos por Esperanza Arias, portavoz del PP en Sada

Valoración de los hechos por Esperanza Arias, portavoz del PP en Sada

RAC

Valoración de los hechos por Esperanza Arias, portavoz del PP en Sada

RAC

RRSS WhatsAppCopiar URL

Varias sedes del Partido Popular en Galicia han amanecido este lunes empapeladas con múltiples carteles que acusan a la agrupación conservadora de llevar "17 anos queimando Galiza". En él, además, se identifican las siglas del PP como de "Partido Pirómano" y en una ilustración aparecen el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, la secretaria de Organización Paula Prado, el presidente nacional del partido y expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general de Novas Xeracións, Nicole Grueira.

TEMAS

Tracking Pixel Contents