El fuerte viento desprende cascotes en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña

Las fuertes rachas de viento y la lluvia que azotan A Coruña este miércoles han provocado un incidente en el CIFP Ánxel Casal, donde se han desprendido varias telas asfálticas de la cubierta. El centro educativo se encuentra actualmente en pleno proceso de rehabilitación integral, una obra que incluye precisamente la sustitución del tejado. Según informan fuentes de la Consellería de Educación, el desprendimiento de este material de impermeabilización ha sido una consecuencia directa de las adversas condiciones meteorológicas, aunque afortunadamente, no se han registrado heridos. Tras el suceso, la Unidad Técnica de la Consellería de Educación trabaja en coordinación con la empresa responsable y la dirección del centro.