Secciones

Es noticia
Incidencias por el temporal en A CoruñaHuelga de buses y paros de maquinistas en A CoruñaNuevo exoesqueleto de Aspace CoruñaCarnaval en A CoruñaGastronomía: cocidos por 15 euros
instagramlinkedin
Protesta de surfistas en A Coruña por las restricciones sin consenso

Protesta de surfistas en A Coruña por las restricciones sin consenso

Iago López

Protesta de surfistas en A Coruña por las restricciones sin consenso

Iago López

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Federación Galega de Surf pide que se cuente con el conocimiento del colectivo para elaborar un protocolo para esta práctica deportiva ante su prohibición durante los temporales. Aseguran que la alerta naranja «implica precaución, no prohibición absoluta» y alertan de que estas medidas coercitivas contribuyen a alejar a la gente de las playas y romper el vínculo con el mar: «O mar non se pecha, respéctase», instan.

TEMAS

Tracking Pixel Contents