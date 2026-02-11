Iago López

Protesta de surfistas en A Coruña por las restricciones sin consenso

La Federación Galega de Surf pide que se cuente con el conocimiento del colectivo para elaborar un protocolo para esta práctica deportiva ante su prohibición durante los temporales. Aseguran que la alerta naranja «implica precaución, no prohibición absoluta» y alertan de que estas medidas coercitivas contribuyen a alejar a la gente de las playas y romper el vínculo con el mar: «O mar non se pecha, respéctase», instan.