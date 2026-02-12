Secciones

Despiezan y retiran un árbol derribado por el viento en el parque de San Diego

Ana Rodríguez

Operarios trabajaban hoy para reacondicionar la zona verde tras los destrozos causados por el vendaval de la borrasca Nils en este parque coruñés. El temporal causó el desvío de cinco vuelos en A Coruña y múltiples incidencias por caída de objetos y mobiliario urbano, además del corte de un tramo de la tercera ronda al resultar dañado un pórtico de señalización. Lee aquí más información sobre los estragos causados por la borrasca Nils en A Coruña y su área.

