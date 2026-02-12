RAC

Suspendido el pleno municipal de A Coruña tras un duro enfrentamiento entre PSOE y PP

El debate de una moción sobre la tramitación de licencias municipales acabó motivando la suspensión del pleno del Concello de A Coruña de este jueves durante dos horas con el fin de calmar los ánimos de los miembros de la Corporación, según explicó la alcaldesa, Inés Rey, tras el duro enfrentamiento entre el Gobierno local y el Partido Popular. Las acusaciones del concejal popular Antonio Deus al portavoz socialista, José Manuel Lage, sobre supuestas ilegalidades en la tramitación de permisos en una vivienda de su propiedad llevaron al segundo a calificarle de “sinvergüenza” y a decirle que “no es el primero que vino a pedir favores”. Más información