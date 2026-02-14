Vecinos de Monte Alto opinan del barrio
Monte Alto se ha ganado en los últimos años el sobrenombre de "barrio de moda", una etiqueta que sus propios vecinos repiten con cierta ironía. Quienes viven aquí coinciden en una idea central: es un barrio cómodo, tranquilo y con una identidad muy marcada, hasta el punto de que muchos sienten que "no cambiarían Monte Alto por ningún otro lugar de A Coruña ni del mundo". Más información
