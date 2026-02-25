Luis Longueira

Así era el circuito de carreras de Riazor

El Moto Club Coruña comenzó a organizar pruebas de velocidad en el circuito urbano de Riazor a finales de los años cincuenta, siendo sustituido por la Escudería Centollo a finales de los sesenta. La salida se ubicaba enfrente del, por aquel entonces, recién construido Playa Club. La plaza de Portugal, la calle Manuel Murguía o la avenida de La Habana eran parte de este circuito de carreras.