Secciones

Es noticia
En directo: EEUU e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra IránManifestación en defensa de los colegios públicos de A CoruñaLas limitaciones de circulación de las líneas de tren en A CoruñaGalicia, a la cabeza en esperanza de vida en EuropaDía de las Enfermedades RarasLos finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarcaEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El Timón
instagramlinkedin
Así empezó el Rally de A Coruña frente el Castillo de San Antón

Así empezó el Rally de A Coruña frente el Castillo de San Antón

Iago López

Así empezó el Rally de A Coruña frente el Castillo de San Antón

Iago López

RRSS WhatsAppCopiar URL

Este sábado se disputan los diez tramos restantes en la comarca, con tramos que discurren por Betanzos, Coirós, Aranga, Oza-Cesuras, Cerceda, A Laracha y Culleredo para finalizar en O Parrote, donde se celebrará la ceremonia con los vencedores.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents