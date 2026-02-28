Así empezó el Rally de A Coruña frente el Castillo de San Antón
Este sábado se disputan los diez tramos restantes en la comarca, con tramos que discurren por Betanzos, Coirós, Aranga, Oza-Cesuras, Cerceda, A Laracha y Culleredo para finalizar en O Parrote, donde se celebrará la ceremonia con los vencedores.
