Vecinos del Barrio de las Flores opinan de la zona
El distrito de A Coruña, se define por sus calles sin salida, que propician un ambiente tranquilo y vecinal, aunque sus residentes lamentan el abandono institucional y la falta de rehabilitación prometida Más información
