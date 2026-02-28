Secciones

Es noticia
En directo: EEUU e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra IránManifestación en defensa de los colegios públicos de A CoruñaLas limitaciones de circulación de las líneas de tren en A CoruñaGalicia, a la cabeza en esperanza de vida en EuropaDía de las Enfermedades RarasLos finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarcaEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El Timón
instagramlinkedin
Vecinos del Barrio de las Flores opinan de la zona

Vecinos del Barrio de las Flores opinan de la zona

Inés Vicente Garrido / Casteleiro

Vecinos del Barrio de las Flores opinan de la zona

Inés Vicente Garrido

Casteleiro

A Coruña
RRSS WhatsAppCopiar URL

El distrito de A Coruña, se define por sus calles sin salida, que propician un ambiente tranquilo y vecinal, aunque sus residentes lamentan el abandono institucional y la falta de rehabilitación prometida Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents