RAC

Continúan los trabajos para la reparación de la pasarela peatonal entre estaciones en Alfonso Molina

Dos carriles de la avenida de Alfonso Molina, uno por cada sentido, estarán cortados al tráfico este martes 3 de marzo con motivo de las obras de reparación de la pasarela peatonal que comunica las estaciones de trenes y autobuses de A Coruña, según informa la Policía Local. Los dos carriles afectados por estos trabajos son los carriles derechos en sentido entrada y en sentido salida de la ciudad, según indican desde la sala del 092. Mientras se ejecuta la rehabilitación de la estructura original se ha instalado una pasarela peatonal provisional por la que cada día cruzan miles de peatones entre Cuatro Caminos y Os Mallos. Más información. Más información