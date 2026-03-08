Carlos Pardellas

Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con una marcha por toda la ciudad

"Este domingo 8 a cidade tinguirase de vermello", así anunciaban los Bomberos de A Coruña en sus redes sociales el desfile que celebran este 8 de marzo con motivo de su patrón. "Sacamos toda a frota á rúa nunha ruta moi especial", añaden. Más información