Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con una marcha por toda la ciudad
"Este domingo 8 a cidade tinguirase de vermello", así anunciaban los Bomberos de A Coruña en sus redes sociales el desfile que celebran este 8 de marzo con motivo de su patrón. "Sacamos toda a frota á rúa nunha ruta moi especial", añaden. Más información
