Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minuto8M en A CoruñaEl plan de la Torre, pendiente¿Ha tocado techo Inditex?Viene la temporada de alergias8M en A Coruña
instagramlinkedin
Miles de mujeres marchan en A Coruña por el 8M

Miles de mujeres marchan en A Coruña por el 8M

Ana Carro

Miles de mujeres marchan en A Coruña por el 8M

Ana Carro

A Coruña
RRSS WhatsAppCopiar URL

Miles de mujeres han marchado en la tarde de este domingo por las calles de A Coruña en una manifestación unitaria convocada por la Plataforma Feminista Galega y la Marcha Mundial das Mulleres. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents