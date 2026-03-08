Miles de mujeres marchan en A Coruña por el 8M
Miles de mujeres han marchado en la tarde de este domingo por las calles de A Coruña en una manifestación unitaria convocada por la Plataforma Feminista Galega y la Marcha Mundial das Mulleres. Más información
