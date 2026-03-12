Iago López

Cortes de tráfico en A Pasaxe durante la Semana Santa

El tramo a la altura del Chuac de la carretera de A Pasaxe, la principal arteria para entrar y salir de A Coruña junto con Alfonso Molina, quedará totalmente cortado en dirección de entrada y salida, el lunes 30 de marzo, con motivo de la construcción de los nuevos accesos al Chuac. La previsión de la Xunta es que la vía esté totalmente interrumpida durante tres días, hasta el miércoles 1 de abril, aunque fuentes conocedoras indican que el corte podría prolongarse hasta el 2.